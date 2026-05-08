飯野海運<9119.T>は大幅反落。この日午後２時ごろ、２６年３月期連結決算を発表。売上高は１２７２億９５００万円（前の期比１０．３％減）、営業利益は１３４億３９００万円（同２１．４％減）だった。中国経済の低迷をはじめとする世界経済の影響を受けた。



続く２７年３月期の売上高は１２９０億円（前期比１．３％増）、営業利益は９１億円（同３２．３％減）を予想。配当予想は４６円（前期５９円）とした。６月中にホルムズ海峡の往来が再開され、その後２カ月程度で中東地域との海上輸送が概ね従来の水準に回復することを前提に策定したという。４期連続の営業減益で、かつ減配の見通しを示したことが嫌気されている。



出所：MINKABU PRESS