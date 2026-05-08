「ルールを遵守いただけない喫煙が散見」神戸がホーム戦で仮設喫煙所を試験設置へ
ヴィッセル神戸は8日、今季残りのホーム3試合で仮設喫煙所を設置することを発表した。
クラブによるとノエビアスタジアム神戸がある御崎公園内は条例に基づいて全面禁煙となっているが、「近年、公園内及び近隣道路等による、ルールを遵守いただけない喫煙が散見されています。またスタジアム近隣での喫煙に関して、近隣の方々より様々なご意見をいただいている状況」だという。
そうした状況を受けて神戸は神戸市との協議の結果、観戦ルール・マナーの向上と周辺環境の改善を図るために仮設喫煙所の試験的な設置を決定。加熱式たばこ(電子たばこ)のみが利用可能とし、「スタジアム敷地内および周辺の路上喫煙を解消し、より良い観戦環境を整え、また近隣住民の皆さまの生活環境を守ることを目的」にすると伝えている。
試験結果を踏まえて今後の運用を検討する方針。クラブは「ルールを遵守いただけないお客様については、『ヴィッセル神戸公式試合運営管理規程』第10条(入場拒否、退場命令、物の没収)に基づき、施設からの退場命令等、厳正に対処いたします」としている。
クラブによるとノエビアスタジアム神戸がある御崎公園内は条例に基づいて全面禁煙となっているが、「近年、公園内及び近隣道路等による、ルールを遵守いただけない喫煙が散見されています。またスタジアム近隣での喫煙に関して、近隣の方々より様々なご意見をいただいている状況」だという。
そうした状況を受けて神戸は神戸市との協議の結果、観戦ルール・マナーの向上と周辺環境の改善を図るために仮設喫煙所の試験的な設置を決定。加熱式たばこ(電子たばこ)のみが利用可能とし、「スタジアム敷地内および周辺の路上喫煙を解消し、より良い観戦環境を整え、また近隣住民の皆さまの生活環境を守ることを目的」にすると伝えている。
試験結果を踏まえて今後の運用を検討する方針。クラブは「ルールを遵守いただけないお客様については、『ヴィッセル神戸公式試合運営管理規程』第10条(入場拒否、退場命令、物の没収)に基づき、施設からの退場命令等、厳正に対処いたします」としている。