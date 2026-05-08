卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で４強入りを決めた男子台湾代表が、日本撃破に燃えている。

７日の準々決勝で台湾は第１シードのスウェーデンと対戦。リーグ戦で中国を破った欧州の強豪を３―２で下し、４強入りを決めた。エースの林繇儒が第１試合でパリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴードに勝利。２―２で迎えた最終第５試合では、再び林繇儒が白星を勝ち取り、銅メダル以上を確定させた。

台湾紙「聯合報」は「２４歳の林繇儒選手が２勝したことが勝利の決め手となった。台湾の男子チームにまた１つメダルをもたらし、チーム史上最高の成績に並んだ」と大々的に報じた。

同紙によると、林繇儒は「チームの当初の目標は準々決勝進出であり、メダル獲得は期待していなかった」と振り返った上で「選手たちはこの試合で非常にいい精神状態を保ち、特に重要な局面では安定したプレーを見せた。チームの闘志と互いの励まし合いはすばらしかった。プレーをしている選手もそうでない選手も、全員が全力でチームメイトを応援し、全体の雰囲気も非常に良かった」と手応えを口にした。

準決勝で台湾は日本と対戦する。林繇儒は「メダルを獲得できたので、チーム史上最高の成績更新を目指したい」と意欲満々。５７年ぶりの金メダルを狙う日本に対し、宣戦布告した。