元衆議院議員の金子恵美氏が８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、この日行われた元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第３回公判について言及した。

この日は不同意性交などの罪に問われた斉藤被告の公判の内容を報じた。検察側の証人として、斉藤被告と被害者の女性が出演予定だった番組のディレクターが出廷。ロケの６日後に、被害があったことを知り、「信じられなかった」「ロケでそういうことがロケバスの仲で起こることが初めて。前代未聞」などと証言したことを紹介した。

これに河合郁人は「そもそも、僕達も使うロケバスというのは、タレントの方もたくさん使うと思うが、その場所で、そのようなことをしようとしたこと自体がまず問題」と指摘。

金子氏も「同意の有無はこれから司法でどう判断されるかだと思いますが」とし「ただディレクターの方が証言されたこと、信じられない、前代未聞と仰ったということですが、ディレクターに限らず、番組に関わった全ての方々、こういった行為があったこと自体が失礼極まりない。職業人としての意識の低さ、もちろん、倫理観の欠如は、河合さんと同じ感情を持ちました」と述べていた。