King & PrinceとM!LKがそれぞれのSNSにてコラボ動画を公開した。

（関連：【画像】King & Princeの「Theater」を全力で踊る塩粼太智と、隣で踊りにくそうな佐野勇斗）

M!LKのTikTokでは、「爆裂愛してる」で永瀬による〈ば・く・れ・つ〉が決まるものの、続いて髙橋がスタイリッシュなアレンジの〈ば・く・れ・つ〉を披露し、佐野から「なんで？」とツッコミを入れられるという動画となっている。

King & PrinceのInstagramでは永瀬廉と髙橋海人、M!LKの佐野勇斗、塩粼太智とが「Theater」でコラボ。塩粼がノリノリでステップを踏むという内容となっている。この投稿にコメント欄では、「本人よりノリノリな塩崎さんおもろすぎる」「このコラボ、見たかった！」「神コラボきた」「めっちゃ楽しそう笑」「肩動きすぎww」などの声が寄せられた。

King & PrinceとM!LKは、 5月6日放送の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）にて共演している。

（文＝リアルサウンド編集部）