『ポケットモンスター』シリーズ30周年を記念した「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」が、5月30日より順次発売されることが発表された。

【画像あり】相棒は見つかった？ カントーからシンオウまでの12匹が勢揃い

本商品は、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで展開される一番くじシリーズの新商品。1回750円（税込）で、A賞からラストワン賞までのラインナップが用意されている。

A賞は「30周年記念アクリル時計」（約18cm）。カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされている。B賞は「ピカチュウ30周年記念プレート」（約19cm）で、ピカチュウのシルエットをあしらった記念プレートとなっている。

C賞からF賞までは、各地方の旅立ちの3匹をモチーフにしたぬいぐるみがラインナップ。

C賞「カントー地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」（約15cm）、D賞「ジョウト地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」（約16cm）、E賞「ホウエン地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」（約13～16cm）、F賞「シンオウ地方 旅立ちの3匹 ぬいぐるみ」（約15cm）が、いずれも全3種から選べる形で提供される。

G賞は「30周年記念グラス」（約14cm／全3種）、H賞は各地方とピカチュウをデザインした「ハンドタオル」（約23cm／全5種）、I賞はラバータイ3種・ラバーコースター3種で構成された「ラバーコレクション」（全6種）、J賞は長めのボールチェーンが付属する「30周年記念メタルチャーム」（約4cm／全12種）となっている。

ラストワン賞には「ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」（約50cm）が用意されている。30周年のロゴがデザインされたプレートを持った仕様となっている。

あわせて、発売日から8月末日までの期間で「ダブルチャンスキャンペーン」も実施。「ピカチュウ（オスのすがた）30周年記念ぬいぐるみ」（約50cm）が抽選で50名に当たる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）