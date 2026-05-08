シンガポール航空は、ヨーロッパ路線を段階的に増便し、高まる需要に対応する。

7月13日からシンガポール〜マンチェスター線を週5往復から1日1往復、10月25日からシンガポール〜ミラノ線を週4往復から1日1往復、10月26日からシンガポール〜ミュンヘン線を週7往復から週10往復に増便する。

また、シンガポール〜ロンドン/ガトウィック線も10月25日から1日2往復に増やし、シンガポールとロンドン間を1日6往復で結ぶ。

10月26日からシンガポール〜バルセロナ〜マドリード線を週5往復で新設し、10月27日をもってシンガポール〜ミラノ〜バルセロナ線の週3往復の運航を終了する。

マドリードは、シンガポール航空にとってヨーロッパで14番目、スペインで2番目の就航都市となる。

■ダイヤ

SQ388 シンガポール（23：30）〜バルセロナ（06：40+1／07：40+1）〜マドリード（08：50）／月・火・木・金・土

SQ387 マドリード（10：00）〜バルセロナ（11：15／12：35）〜シンガポール（08：25+1）／月・火・木・金・土

SQ314 シンガポール（02：30）〜ロンドン/ガトウィック（09：00）

SQ313 ロンドン/ガトウィック（13：00）〜シンガポール（10：00+1）

SQ302 シンガポール（02：10）〜マンチェスター（08：35）

SQ301 マンチェスター（10：05）〜シンガポール（07：15+1）

SQ356 シンガポール（00：05）〜ミラノ（06：50）

SQ355 ミラノ（12：359〜シンガポール（07：30+1）

SQ340 シンガポール（12：55）〜ミュンヘン（19：10）／月・水・金

SQ339 ミュンヘン（20：30）〜シンガポール（15：15+1）／月・水・金