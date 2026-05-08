中国最強世代を率いるのは日本人。まさかの黒星発進で浴びた猛批判…次は日本戦「全く違う展開になるでしょう」【U-17アジア杯】
現在、U-17アジアカップがサウジアラビアで行なわれている。小野信義監督のもと、カタールとの初戦を３−１で制した日本は、９日に中国と相まみえる。
この中国戦は、日本人対決でもある。中国を率いるのは浮嶋敏監督だからだ。現在58歳の浮嶋監督は、湘南ベルマーレを経て、2024年から中国のアンダー世代で指揮を執っている。
中国メディア『網易』によれば、そのベテラン指揮官が、母国との対戦を前にインタビューに対応。大一番への意気込みをこう示した。
「日本戦に向けて長い時間をかけて準備を進めてきました。モチベーションという点では、相手が日本だからといって特別に高まるわけではありません。どのチームに対しても勝利したいという意欲とモチベーションを持っています。ただ、相手に対する理解の深さという点では、より徹底できているかもしれません」
若き中国は予選を５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な戦績で突破。「史上最強世代」ともてはやされるなか、初戦のインドネシア戦は０−１で落とした。「どのような教訓を汲み取り、どう調整するのか」問われ、浮嶋監督は次のように答えた。
「初戦と比較して、日本戦は全く違う展開になるでしょう。ご存知の通り、初戦では我々がボール支配率で上回りましたが、日本戦では通常ほど高い支配率にはならないと予想しています。そのため試合の流れは異なるものになるでしょう。日本の選手の特性を踏まえて、相応の調整を行なっていくつもりです」
中国内では手痛い黒星発進を受け、浮嶋監督への批判が集まっている。同国メディア『捜狐』は「日本人監督の采配は完全に理解不能だ」「日本の育成システムを単に模倣すれば良いという幻想を完全に打ち砕いた。日本のパスサッカーとポゼッションサッカーの哲学を盲目的に採用する日本人監督は、中国の若手選手の指導には全く適していない」といった厳しい論調を展開した。
いつにも増して注目が集まる日中戦である。中国最強世代対小野ジャパンは、一体どんな結果になるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
この中国戦は、日本人対決でもある。中国を率いるのは浮嶋敏監督だからだ。現在58歳の浮嶋監督は、湘南ベルマーレを経て、2024年から中国のアンダー世代で指揮を執っている。
中国メディア『網易』によれば、そのベテラン指揮官が、母国との対戦を前にインタビューに対応。大一番への意気込みをこう示した。
若き中国は予選を５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な戦績で突破。「史上最強世代」ともてはやされるなか、初戦のインドネシア戦は０−１で落とした。「どのような教訓を汲み取り、どう調整するのか」問われ、浮嶋監督は次のように答えた。
「初戦と比較して、日本戦は全く違う展開になるでしょう。ご存知の通り、初戦では我々がボール支配率で上回りましたが、日本戦では通常ほど高い支配率にはならないと予想しています。そのため試合の流れは異なるものになるでしょう。日本の選手の特性を踏まえて、相応の調整を行なっていくつもりです」
中国内では手痛い黒星発進を受け、浮嶋監督への批判が集まっている。同国メディア『捜狐』は「日本人監督の采配は完全に理解不能だ」「日本の育成システムを単に模倣すれば良いという幻想を完全に打ち砕いた。日本のパスサッカーとポゼッションサッカーの哲学を盲目的に採用する日本人監督は、中国の若手選手の指導には全く適していない」といった厳しい論調を展開した。
いつにも増して注目が集まる日中戦である。中国最強世代対小野ジャパンは、一体どんな結果になるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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