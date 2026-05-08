兵庫県は、２０２８年度までに米国などに置く三つの海外事務所を廃止する方針を固めた。

厳しい財政状況を受けた事業見直しの一環で、これまでの姉妹都市交流の支援事業などについて、現地の国際団体に引き継ぐことを検討している。

三つは、ワシントン州、パリ、香港の事務所。今年度からそれぞれ１か所ずつ廃止していく計画で、２８年度には県の海外拠点がゼロになる見通しだ。いずれの海外事務所も県職員１人が常駐して県産品を現地企業にＰＲしたり、中小企業や大学の交流を支援したりし、年間で計約１億３０００万円の費用がかかっていた。

一方、阪神大震災関連の多額の借金が残る中、長期金利の上昇などが影響して県財政が悪化。２５年度決算では、収入規模に対する借金の割合を示す「実質公債費比率」が１９％に達し、地方債の発行に総務大臣の許可が必要な「起債許可団体」に転落する見込みだ。これまでにブラジルや豪州の海外事務所をすでに廃止したが、さらなる事業見直しが必要だと判断した。

県は海外事務所の廃止後、国際交流の支援事業などについて、現地の国際団体などに有償で委託することを検討している。国際課の担当者は「代替措置をとることで、これまで培った関係をつなげていきたい」としている。