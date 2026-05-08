『ペタグーグミ』が誕生6年目、「ゴールデンパイン味」リニューアル発売

ノーベル製菓は、ハード系グミ「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」をリニューアルし、5月18日より全国で発売する。シリーズ誕生から6年目を迎える「ペタグーグミ」リニューアル企画の第3弾商品。価格はオープン価格。

「ペタグー」シリーズは、2019年10月発売の「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自食感を特徴とするハード系グミブランドとして展開している。今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアップグレードし、3月の「グレープ味」、4月の「ソーダ味」に続き、リニューアルした。

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〈ゴールデンパインの甘酸っぱさを表現〉

「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」は、ゴールデンパインのジューシーな甘みと、ほどよい酸味をバランス良く表現した味わいが特徴。噛むほどに広がる爽やかな風味と、薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる仕上がりとしている。

パッケージは、宇宙の世界観を前面に打ち出したデザインを採用。オリジナルキャラクター「ペタグー」に加え、遭遇できたらラッキーな2種類の「ちびペタグー」も新たに登場する。

〈商品概要〉

商品名:「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」

発売日:2026年5月18日(月)

発売地域:全国

内容量:50g

参考価格:オープン価格