タレントの菊地亜美、ユージが８日、東京・宇田川町に開店するブランドリユースショップ「ＢＲＡＮＤ ＯＦＦ ＳＨＩＢＵＹＡ」「Ｒｏｄｅｏ Ｄｒｉｖｅ ＳＨＩＢＵＹＡ」のオープニングイベントに出席した。

涼しげな青のワンピース姿で登場した菊地は「買いたいなって思うものがある。オープンしたてで品ぞろえが良く、プライベートでもじっくり見たいです」と声を弾ませた。

私物の査定も体験。「売る気はないですけど、査定を知りたいです。資産価値ってどうなんだろうと思いまして」と、年始にシンガポールで購入した金具部分が全てシルバーのシャネルのバッグを持参した。シャネルのバッグの金具はゴールドが一般的なため、シルバーを手に入れるのに苦戦した様子。「円安なので高かったです。シンガポールに行った時、ディスプレーされていませんでしたが、『シルバーがほしい』って言ったら１点あって出てきた。私のことを知らないシンガポールの人で、『Ｗｈｙ？なんで私に？』って聞いたら、店員さんが『Ｙｏｕ ａｒｅ ｓｗｅｅｔ』って。夫は後ろをむいて笑っていました」と興奮気味に振り返った。

査定金額は「９７万円」で、「おー！買ったのはそれくらいだから変わりない」と大喜び。担当者から今後より査定金額が上がると聞いて、笑顔を浮かべていた。