タレントでモデル・peco（30）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。通学中の小学生を巡り、戸惑ったエピソードを報告した。

pecoは「今朝（愛犬の）アリソンのお散歩してたら、通学中の小学校2〜3年生くらいの女の子がいたんやけど、ランドセルでスカートの後ろがめくれあがってて ひとりで歩いてたし、周りにわたし以外おらん道やったし、きっと知らない人と話したらあかんと教わってるやろうから 突然話しかけたらこわい思いさせちゃうかなと思って」と報告。

「10秒くらい考えた末、やっぱりこれは言ってあげないとこのまま歩いてたらもっとこわい嫌な思いしてしまうかもと思って、すれ違ったもののまた戻って『お姉ちゃん！スカートめくれちゃってるよ』と小声で伝えた」というが「めちゃくちゃめちゃくちゃ不審者を見るお顔してて」と“裏目”に出てしまったという。

「そりゃすれ違った人が後ろから追いかけてきて声かけたらこわいよな ほんまにごめん気づいたその瞬間に伝えるべきやったね ごめんという気持ちと、ちゃんと警戒してえらいなぁという気持ちになった」とつづっていた。