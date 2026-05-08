モーニング娘。’26の公式Xが8日に更新。メンバーの井上春華（20）が急性咽頭炎と診断されたと発表した。

「モーニング娘。’26井上春華に関するお知らせ」と書き出して「いつもモーニング娘。’26、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます」とコメント。「メンバーの井上春華ですが、喉の不調を訴えた為、医師の診察を受けた結果、急性咽頭炎と診断されました。現段階で、声が出しづらく、歌う事が難しい状態を鑑みて、本日、タワーホール船堀 大ホールで開催予定のバースデーイベントは延期させて頂く運びとなりました」と伝えた。

続けて「振替、払戻しにつきましては、各所調整がつき次第、ハロー！プロジェクトオフィシャルファンクラブサイトにて、お知らせさせて頂きます。また、明日、明後日のモーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -福岡と熊本で開催予定の公演に関しては、歌やトークをセーブしての参加となる予定です」と報告。「更に、5月11日(月) YES THEATER（大阪）で開催予定のバースデーイベントに関しても、回復状況をみながら判断させて頂きたいと思います」とした。

そして「直前でのご報告となり、参加予定のファンクラブ会員の皆様並びに関係各位にはご心配とご迷惑をお掛けする事をお詫び申し上げます。何卒、ご理解、ご了承を頂けますよう宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。