原英莉花は10位タイ発進 2戦連続トップ10入りの先に見据えるV「朝からしっかり集中して」
＜みずほアメリカズ・オープン 初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞先週、米女子ツアー自己最高位となる9位タイに入った原英莉花が、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、首位と4打差の10位タイ。2戦連続トップ10入りに向けて好発進を見せた。
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出だしの1番から幸先よくバーディを奪ったが、続く2番ではボギー。8番で1つ伸ばして後半へ入ると13番、15番と2つ伸ばす。迎えた最終ホールでボギーをたたいて60台は逃したが、見事なラウンドとなった。ラウンド後、中継するU-NEXTのインタビューでは「この難しいコースをアンダーパーで回ることができてよかったなと思います」と笑顔で答えた。一日を振り返ると「先週に比べたら、（ティショットは）かなり安定してフェアウェイをとらえられた。（アイアンショットは）“縦距離”が安定してくれて、難しいショートホール（パー3）もチャンスにつけられたので、すごく安心してプレーができました」と納得のラウンドとなった。この日のフェアウェイキープ率は78.6％（11/14）、パーオン率は83.3％（15/18）と数字にも表れている。先週は自己最高の9位タイに入り、来季シード獲得となるポイントランキング80位以内へ順調に歩んでいる。それでも、視線はさらに先。「ここで目指しているのは優勝。一歩でも近づけるように、まずはそっちを考えたい」と、最終日には力強く語っていた。「かなり気が抜けないホールが続くので、朝からしっかり集中して、しっかりバーディチャンスにつけられるように。大きなミスにつながらないようにがんばります」。2戦連続トップ10入り、そして目標の優勝へ。残り3日間も全力で集中する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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