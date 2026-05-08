高岡早紀、アジサイ咲く“彩り華やか”な自宅ガーデニング披露「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え」
俳優の高岡早紀が4日、自身のインスタグラムを更新。「#早紀おウチガーデニング」のハッシュタグを添え、彩り華やかな自宅ショットを披露した。
【写真】「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え」彩り華やかな自宅ガーデニング披露の高岡早紀
高岡は、ゴールデンウィークの過ごし方についてファンに尋ねるとともに「私は家の植木たちのお世話に大忙し」と報告。
「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え」をしていることを明かし、緑豊かな空間にビビッドなピンクカラーのアジサイが映えるガーデニングの様子を紹介した。
コメント欄には「キレイなピンクの紫陽花ですね」「素敵な色の紫陽花ですね」「紫陽花もいろいろ種類があるんですね。この品種ははじめてみました」「カワイイお花 癒されます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え」彩り華やかな自宅ガーデニング披露の高岡早紀
高岡は、ゴールデンウィークの過ごし方についてファンに尋ねるとともに「私は家の植木たちのお世話に大忙し」と報告。
「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え」をしていることを明かし、緑豊かな空間にビビッドなピンクカラーのアジサイが映えるガーデニングの様子を紹介した。
コメント欄には「キレイなピンクの紫陽花ですね」「素敵な色の紫陽花ですね」「紫陽花もいろいろ種類があるんですね。この品種ははじめてみました」「カワイイお花 癒されます」など、さまざまな反響が寄せられている。