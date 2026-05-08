熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、あっせん収賄容疑で逮捕された市議の成松由紀夫容疑者（５４）らが工事の入札公告前、市への働きかけを依頼してきた企業に謝礼を要求していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁などは、見返りを得る目的で入札に介入したとみて調べている。

同庁と熊本県警の合同捜査本部は７日、成松容疑者のほか、市内の建設会社「園川組」代表取締役の男（６１）、元市議の男（８４）の両容疑者を同容疑で逮捕した。

発表によると、３人は共謀して２０１６年〜２１年頃、市庁舎新設工事の入札で、準大手ゼネコン「前田建設工業」（東京）を含むＪＶ（共同企業体）が有利な条件になるよう市幹部に指示するなどした見返りに、同社から現金計６０００万円を受け取った疑い。

捜査関係者によると、成松容疑者らは１９年７月の入札公告前、市への働きかけに対する謝礼を同社に要求していたという。同社は同年８月の入札直前、十分な利益が見込めないとして、入札辞退の意向を示したが、成松容疑者は「金額については契約後に協力する」として応札を促した。直後には市財務部長に対し、工事による同社側の利益を約１１億円増額するよう迫っていたという。

入札は、単独応札となった同社のＪＶが１１８億円で落札（落札率９９・９％）。同社側は、その後の工事費の変更や追加工事の随意契約で受注金額が計約１２億円増えていた。

現金の授受は２１年６月頃に元市議の自宅で行われ、成松容疑者と元市議と同社社員が同席していた。

成松容疑者は、１６年〜１９年６月頃、園川組の代表取締役の仲介で前田建設工業の依頼を受け、同社側に有利な入札条件となるよう副市長に働きかけており、捜査本部はこの過程で成松容疑者らが賄賂を要求していたとみている。