お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。近い未来のラジオ番組について語った。

同番組では、AIの進化に対して7割の人が不安を感じているとの調査結果を紹介。東大出身のタレントでクイズプレーヤー・伊沢拓司は「より喫緊のテーマとしては、“我々のお仕事はどうなっちゃうの？”がやっぱり気になる」と話を進めた。

すると自身のラジオ番組を複数持つ向井は「ラジオも、しゃべり手の方がAIに自分のしゃべりを日々聞かせて（音声データを）読み込ませて、自分ナシでもラジオの放送ができるようにしてる、って聞いたことがある」と打ち明けた。

「でも聞いてる人は、本人がしゃべってるのか、AIが作った音声がずっと流れてるのかっていうのは、未来には聞き分けられないぐらい、たぶんできちゃう…という話」と続けると、“AI否定派”のお笑い芸人・出川哲朗は「いやいやいや、俺は聞き分けるけどね」と宣言。「なぜならその声には魂が入ってないから」とアツく語っていた。