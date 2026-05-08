河西工業 <7256> [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の25億円の黒字→53億円の黒字(前の期は12.8億円の赤字)に2.1倍上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の36.7億円→64.7億円(前年同期は21.5億円)に76.2％増額し、増益率が70.7％増→3.0倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

北米地域における収益性改善の進展及び、日本地域における固定費削減の原価低減効果等により営業利益が前回予想を上回る見通しとなり、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益についてもその影響が見込まれることから、通期連結業績予想を上方修正いたしました。（注）上記の業績予想等につきましては、当社が現時点までに入手可能な情報に基づいて作成したものであり、 実際の業績は今後の様々な要因によって上記予想と異なる可能性があります。