NBA・ウェスタンカンファレンス プレーオフ2回戦 サンダー125-107レイカーズ(日本時間8日、ペイコム・センター)

八村塁選手が所属するレイカーズは、プレーオフ2回戦の第2戦に臨み、サンダーに18点差で大敗。第1戦に続き連敗となりました。

4勝で勝ち上がりのプレーオフ。ウェスタンカンファレンス4位のレイカーズは1回戦で同5位のロケッツに勝利し、2回戦で同1位の強豪サンダーと対戦しています。

八村選手は前戦に引き続き先発出場。第1クオーターから高い攻撃力を発揮する相手に対し、レイカーズも食らいつきます。八村選手は最初の3Pは失敗しますが、すぐにジャンプショットを決め、チーム最初の得点を決めます。残り6分46秒にはこの日初めて3Pを成功。そして残り1秒で再び3Pを放つと、これがブザービーターで得点に。23-27と4点ビハインドでこのクオーターを終えます。

第2クオーターは、レイカーズが勢いをつけ、残り4分11秒で46-45と逆転。残り2分53秒には八村選手が3Pで突き放すと、その後は互いに点を取り合い、58-57と1点リードで折り返します。

ただ第3クオーターは八村選手の3P成功からスタートしたものの、相手に36点を奪われ13点差をつけられると、第4クオーターも32点を奪われ力負け。最後は107-125で敗戦となりました。

八村選手は38分47秒プレーし16得点。要所で決めた3Pは、7本中4本成功させました。