ジーコ氏が中村俊輔氏のコーチ就任を祝福した

元日本代表監督で鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内にあるクラブハウスで取材に応じた。

北中米ワールドカップを6月に控えるなか、かつての教え子でもある中村俊輔コーチについて「おめでとうと伝えたい」と祝福した。

かつて“ジーコジャパン”の一員として活躍した中村コーチ。4月16日に森保ジャパンへの入閣が発表されると、ジーコ氏は「まずはおめでとうと伝えたい」と切り出し、常にプロフェッショナルな選手でしたし、またサッカーに対してものすごく理解度の高い選手でした」と、その姿勢を高く評価。「そういう元選手が、日本代表として力を注いでくれるというのはものすごく嬉しく思います」と率直な思いを明かした。

また、森保一監督が中村コーチを招へいしたことについて、「森保監督も彼だけではなく、過去にすごい輝いた選手たちを自分たちの傍に置いて。名波コーチもそうですし、そうした元OBの人たちの経験を、今いる選手たちに伝えるというのは、必ず力になると思っています」と支持。「彼もワールドカップで戦っていますし、その経験が必要になる場面というのは、必ずしも大会通してあると思う」と、経験がチームにもたらす価値を強調した。

過去に日本代表として活躍をした名選手たちが、現在の代表で指導者として活躍するサイクルを、ジーコ氏は興味深く見守っている様子だった。（FOOTBALL ZONE編集部）