ベリベリと押入れの戸を破壊して穴から出てきたわんこ。まるで卵からかえったヒヨコのよう…！？衝撃的な光景が話題を呼び、投稿には「産まれたて感あり過ぎるｗｗ」「可愛いから許しちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：押入れの戸を破壊した犬→『うそでしょー』と思っていたら、穴から…『怒るに怒れない光景』】

ベリベリ！押入れの戸を破壊して出てきたのは…？

TikTokアカウント「army35790」に投稿されたのは、チワワの「凛」くんのわんぱくすぎる一コマ。とある日、ベリベリと聞き慣れない音を耳にした飼い主さん。音の方向へ目をやると、押入れの戸が破れていたそう。

顔や手がチラチラと見えているため誰がいたずらしているか分かっていますが、止めさせることよりも興味が勝ります。見ている間も、どんどんと穴は大きくなりベリッと大きな音がしたかと思ったら、小さなお手手が現れました…！

破れた穴からわんこが♡

お手手の次はお顔がこんにちは！そのまま穴から出てくる姿は、殻を破って卵から産まれたヒヨコのよう…！姿を現した凛くん、飼い主さんの方を見ることなく向かった先はごはんの器だったとか。

壮大なイタズラをしたという自覚はないのでしょう、焦る様子は一切なく、さも当然とばかりにトテトテと歩いていたのだそう。その自然体な姿がまたじわじわと笑いを誘います。

『許す以外の選択肢はなかった(笑)』と綴る飼い主さん、確かに悪気のない可愛い姿を見ると叱ることは難しいもの。とはいえイタズラはほどほどにしつつ、伸び伸びと成長してくださいね。

この投稿には「仕方ないｗｗ可愛いんだもの」「チラチラ見えてるって」「産まれてきたー！！」といったコメントが寄せられています。

お疲れモードも可愛い♪

破壊神っぷりがすがすがしい凛くんですが、愛くるしい別の一面もご紹介！この日、小さな子どもたちの相手をして疲れ切ってしまった凛くん。いびきをかきながらぐっすり眠っていたといいます。

よほどお疲れだったのでしょう、飼い主さんが前足を持ち上げスッと離しても、パタン…となすがまま。爆睡する姿は可愛らしいですが、ちょっぴり老けてしまったようにも…。それだけ全力で遊んだという証ですね。毎日を全力で楽しむ凛くんなのでした♡

TikTokアカウント「army35790」には、凛くんとご家族の賑やかな日々が紹介されています。キュートな姿に癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「army35790」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております