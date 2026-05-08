とんでもない『般若顔』を見せたコーギーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、「顔に出過ぎｗｗ」「メンチの切り方がプロで草」「迫力がすごくて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：訳あって『犬にハウスをさせた』結果→柵越しにブチギレてしまい…怖すぎる『衝撃の表情』】

ケージ越しの般若顔を披露！？

TikTokアカウント「chikuwa250220」の投稿主さんは、『ちくわ』ちゃんという可愛いコーギーと暮らしています。

ある日、事情があって、ちくわちゃんをケージに入れたときのこと。外へ出たかったちくわちゃんは、その状況がどうしても納得できなかったようです。

すると次の瞬間、柵越しにじーっと鋭い視線を向け、まるで「なんで閉じ込めるの！」と言わんばかりの表情に。しかもその顔が、思わず笑ってしまうほど迫力満点。

眉をしかめて下から睨む姿は、まるで般若のようだったとか。可愛らしい普段の姿とのギャップが強烈で、投稿主さんも思わず圧を感じてしまったそうです。

怒り顔が定番のちくわちゃん

そんな「怖すぎるメンチ」を披露したちくわちゃんですが、実はこの表情、珍しいものではないのだとか。今回は「外へ出たい」という理由があったものの、ときにはなぜ怒っているのか分からないまま般若顔になることもあるといいます。

ごはん前にも同じ顔を見せることがあるそうで、「早くして！」という圧を全力で伝えているのかもしれません…。怒っているようでどこかコミカルなその表情は、すっかりちくわちゃんの定番スタイル。感情が顔に全部出てしまうような豊かなリアクションに、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「任侠ドラマに出られそう」「激怒しちゃってるけど可愛い」「コーギーは表情豊かですよね」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「chikuwa250220」には、ちくわちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chikuwa250220」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。