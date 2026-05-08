日向坂46、集英社とコラボ 『SPY×FAMILY』遠藤達哉氏の“ポカ＆アーニャ”描きおろしビジュアルも公開
集英社は、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」を、きょう8日から31日まで実施することを発表した。
【写真】推し漫画を紹介する小坂菜緒、正源司陽子ら漫画好きメンバー6人
集英社がアイドルグループ・日向坂46とコラボして実施する本キャンペーン。特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂46メンバー6人（小坂菜緒、高橋未来虹（高＝はしごだか）、正源司陽子、渡辺莉奈、下田衣珠季、松尾桜）がそれぞれの“推しマンガ”として「思い出のマンガ」「今読んでほしいマンガ」を紹介する。
そのほか、直近1年間のうちに1巻が出たばかりのフレッシュな集英社マンガを6人が実際に読んで、心に刺さった作品をプレゼンし合う「“新生”推しマンガ座談会」などの記事も掲載する
集英社創業100周年記念特設サイト「SHUEISHA MANGA EXPO」でも、日向坂46とのスペシャルコラボ企画を実施中。コラボのメインビジュアルにも使用されている、『SPY×FAMILY』の遠藤達哉氏が描きおろした日向坂46とアーニャのスペシャルコラボイラストのほか、『ハニーレモンソーダ』の村田真優氏や『氷の城壁』『正反対な君と僕』の阿賀沢紅茶氏ら豪華作家陣が描き下ろしたメンバーイラストを順次公開していく。
【参加予定作家一覧（各期間 作家名五十音順）】
■第1弾（5月8日＜金＞公開）
・阿賀沢紅茶氏（『氷の城壁』『正反対な君と僕』）
・遠藤達哉氏（『SPY×FAMILY』）
・吉田夢美氏（『四畳半のいばら姫』）
■第2弾（5月15日＜金＞公開）
・楠なな氏（『恋するリップ・ティント』）
・雪森寧々氏（『久保さんは僕を許さない』『おさななななじみ』）
■第3弾（5月22日＜金＞公開）
・服部了氏（『ギルデッドエネミー』）
・村田真優氏（『ハニーレモンソーダ』）
キャンペーン期間中、抽選で合計100人に、描きおろしイラストを使用した豪華オリジナルグッズが当たるプレゼント企画も実施される。
【写真】推し漫画を紹介する小坂菜緒、正源司陽子ら漫画好きメンバー6人
集英社がアイドルグループ・日向坂46とコラボして実施する本キャンペーン。特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂46メンバー6人（小坂菜緒、高橋未来虹（高＝はしごだか）、正源司陽子、渡辺莉奈、下田衣珠季、松尾桜）がそれぞれの“推しマンガ”として「思い出のマンガ」「今読んでほしいマンガ」を紹介する。
集英社創業100周年記念特設サイト「SHUEISHA MANGA EXPO」でも、日向坂46とのスペシャルコラボ企画を実施中。コラボのメインビジュアルにも使用されている、『SPY×FAMILY』の遠藤達哉氏が描きおろした日向坂46とアーニャのスペシャルコラボイラストのほか、『ハニーレモンソーダ』の村田真優氏や『氷の城壁』『正反対な君と僕』の阿賀沢紅茶氏ら豪華作家陣が描き下ろしたメンバーイラストを順次公開していく。
【参加予定作家一覧（各期間 作家名五十音順）】
■第1弾（5月8日＜金＞公開）
・阿賀沢紅茶氏（『氷の城壁』『正反対な君と僕』）
・遠藤達哉氏（『SPY×FAMILY』）
・吉田夢美氏（『四畳半のいばら姫』）
■第2弾（5月15日＜金＞公開）
・楠なな氏（『恋するリップ・ティント』）
・雪森寧々氏（『久保さんは僕を許さない』『おさななななじみ』）
■第3弾（5月22日＜金＞公開）
・服部了氏（『ギルデッドエネミー』）
・村田真優氏（『ハニーレモンソーダ』）
キャンペーン期間中、抽選で合計100人に、描きおろしイラストを使用した豪華オリジナルグッズが当たるプレゼント企画も実施される。