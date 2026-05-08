◇MLB カブス 8-3 レッズ(日本時間8日、リグリー・フィールド)

カブスの今永昇太投手が日本時間8日、レッズ戦に先発出場。6回6被安打10奪三振1失点の好投で今季4勝目を挙げました。

7回無失点の好投を披露した同3日のダイヤモンドバックス戦から中4日での先発となった今永投手。

初回、1アウトからヒットを許すも無失点の立ち上がりを見せると、4回まで毎回ランナーを背負うも要所で抑え、無失点ピッチングを披露します。

1点リードの4回には3者連続タイムリーなどで7点の大量援護をもらうと、5回も2アウト1塁2塁のピンチをライトフライに打ち取り、得点を与えません。

6回は先頭に79.9マイル(146キロ)の直球を捉えられ、ソロホームランで1失点。その後も四球やヒットで1アウト満塁のピンチを招きますが、スプリットで2者連続空振り三振とし、ピンチを切り抜けました。

今永投手は6回を終えて降板。6回を6被安打、10奪三振、1失点の成績で、防御率は2.28をマーク。2試合連続で今季4勝目を挙げました。

なお、試合はその後8回と9回にそれぞれ1点を許すも、リードを守り切り勝利。カブスは9連勝を飾っています。