ラージョがクラブ史上初の欧州制覇まであと１勝！ 決勝の相手は日本代表MFを擁するパレス。38歳指揮官は「とにかくタイトルを持ち帰りたい」
クラブ史上初の欧州タイトルに王手をかけた。
現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第２レグで、スペインのラージョ・バジェカーノが、フランスのストラスブールと敵地で対戦した。
ホームでの第１レグを１−０で勝利していたなか、42分にアレモンのゴールで先制。90分＋４分にはPKを献上したが、守護神アウグスト・バタジャが見事にセーブ。そのまま１−０で逃げ切り、２戦合計２−０で勝利。５月27日にドイツのライプツィヒで開催されるファイナルへと駒を進めた。
スペインの大手紙『MARCA』によれば、2024年２月からチームを指揮するイニゴ・ペレス監督は、『Movistar＋』のインタビューで「攻守の内容、そして懸かっているものの大きさゆえに、普通ならプレッシャーで本来の力を出しにくくなる状況を踏まえても、私がラージョを率いて以来、最高のゲームだった」と選手たちのパフォーマンスを称えた。
ラージョが決勝で相まみえるのは、日本代表MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレスだ。38歳の指揮官は、準決勝でウクライナの強豪シャフタールを２戦合計５−２で下したパレスを「偉大なクラブだよ。決勝まで来たチームが弱いはずがないし、記憶に残るような素晴らしい敵だ」と称賛したうえで、「決勝で彼らと対戦するのは楽しみだが、その話はその時になってからにしよう。我々はとにかくタイトルを持ち帰りたいんだ」と意気込んだ。
クラブの歴史を塗り替えるまで、あと１勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
現地５月７日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第２レグで、スペインのラージョ・バジェカーノが、フランスのストラスブールと敵地で対戦した。
ホームでの第１レグを１−０で勝利していたなか、42分にアレモンのゴールで先制。90分＋４分にはPKを献上したが、守護神アウグスト・バタジャが見事にセーブ。そのまま１−０で逃げ切り、２戦合計２−０で勝利。５月27日にドイツのライプツィヒで開催されるファイナルへと駒を進めた。
ラージョが決勝で相まみえるのは、日本代表MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレスだ。38歳の指揮官は、準決勝でウクライナの強豪シャフタールを２戦合計５−２で下したパレスを「偉大なクラブだよ。決勝まで来たチームが弱いはずがないし、記憶に残るような素晴らしい敵だ」と称賛したうえで、「決勝で彼らと対戦するのは楽しみだが、その話はその時になってからにしよう。我々はとにかくタイトルを持ち帰りたいんだ」と意気込んだ。
クラブの歴史を塗り替えるまで、あと１勝だ。
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