◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

トップと４打差９位で出た河本結（リコー）は２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１アンダーの上位でホールアウトした。「ビトウィーン（クラブの番手間の距離）が多かったのと、切れるラインが多くてバーディーチャンスが少なかった。いい所に外して、いい所からチップを打って、楽に次のホールに行くことをイメージしてプレーした。マネジメント通りのプレーができた」と評価した。

１２番までコツコツとパーを重ねていった。１３番パー３でティーショットをグリーン奥に外し、アプローチが寄らずボギーが先行したが、上がりで巻き返した。１７番パー５で第２打をグリーン手前のエッジまで運んで寄せ、１８番は手前カラーからの８ヤードのストレートラインを沈めて連続バーディーで締めた。「とにかく今日は落とさないで帰ろうという感じだった。上がりでやっと真っすぐのラインが来たので、これはチャンスだなと思って打ったら入った。すごく気持ち良かったし、明日以降にもつながる」。いい流れで決勝ラウンドに向かう。

河本は多忙な遠征暮らしの合間に、月に５冊は本を読むようにしている。電子書籍ではなく紙派で、ツアー中も持ち歩く。今手に取っているのは「速読の本」。「去年本を読むのにめっちゃ時間がかかったから、速読の技術を身につけようと思って」。学ぶ心をコースの外でも大切にしている。ちなみに昨年最も心に残った一冊は江國香織さんの「きらきらひかる」だった。

初のメジャー制覇へ、好位置で週末を迎える。気負いなく、この２日間は挑めている。「ゴルフはどの一打も重みは変わらないと思っている。プロアマの一打もそうだし、試合の一打もそうだし、メジャーの一打も一緒。それはずっと変わらないでいる」と冷静だ。「勝ちたいという気持ちはもう少ししたら勝手に出てくると思う。絶対出るので。自分からは思わないという感じ。そのへんをコントロールしながらやりたい」。闘志を内に秘め、残りの３６ホールを戦う。（高木 惠）