東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（3月）8:30

結果 1.0%

予想 1.8% 前回 2.0%（1.9%から修正）（前年比）



現金給与総額（3月）08:30

結果 2.7%

予想 3.2% 前回 3.4%（3.3%から修正）（前年比)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領が日本時間9日1時からローズガーデンで演説



【イラン情勢】

トランプ米大統領「イランへの報復攻撃は単なる軽いお仕置き」

米国が海峡地域でイラン標的に空爆実施も戦争再開意味せずと主張

イラン「米国が停戦合意に違反した」協議を中断する可能性高い



米中央軍（CENTCOM）

米国はホルムズ海峡で自衛のための攻撃を行った

事態悪化を望んでいないが部隊を守る準備はできている



【その他】

米ゴールドマンサックス

中国A株と韓国株、台湾株の目標株価を引き上げ

韓国株の目標を9000ポイントに引き上げ、引き上げは今年4回目

外部サイト