《政府関係機関装う詐欺》50代男性が380万円の詐欺被害【高知】
2026年4月、通信会社や政府関係機関をかたる詐欺で、高知県安芸市の50代の男性が380万円をだまし取られていたことが分かりました。
警察によりますと、4月8日、高知県安芸市の50代の男性の携帯電話に、「＋1」から始まる番号で、通信会社をかたる男から電話がありました。
男は「複数の有料サイトの利用料が支払われておらず、払わないと裁判になる。違約金を支払ってください」と話し、男性はその日のうちに指定された銀行口座に80万円を振り込みました。
さらに、2日後の10日には、『内閣サイバーセキュリティーセンター』をかたる男から「あなたの携帯電話が詐欺に使われているが、50万円の保険に入れば相手との示談交渉ができる」と言われ、50万円を振り込みました。
その後、再び『内閣サイバーセキュリティーセンター』をかたる男から「5000万円をこえる詐欺被害が出ているため保険を300万円に引き上げる必要がある」などと言われました。
男性は、4月15日に指定された東京内の住所に現金230万円を入れた荷物を送り、翌16日には、指定された口座に現金20万円を振り込みました。
この1000万円については配達されていなかったため手元に戻りましたが、男性は結果としてあわせて380万円をだましとらました。
2026年の高知県内の特殊詐欺事件は60件で被害額は約4億7835万円にのぼります。