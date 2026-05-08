スポーツブランド『361°』は、日本第2号店となる「361° SPORTS ららぽーと名古屋みなとアクルス店」を2026年4月24日にオープンした。

同ブランドは、ニコラ・ヨキッチ、アーロン・ゴードンをアンバサダーに迎え、シグネチャーシリーズをはじめとする高機能プロダクトを展開するグローバルスポーツブランド。

店舗では、バスケットボール、ランニング、トレーニング、アパレル、キッズまで幅広いカテゴリーを取り揃え、機能性・履き心地・デザイン性を兼ね備えた製品を実際に体感することができる。

日本第1号店の埼玉県越谷市にある「361° イオンレイクタウンアウトレット店」に続く2店舗目。「見て、履いて、感じる」リアルなブランド体験を得られる場が、また一つ日本国内に誕生した。

◆【店舗概要】

店舗名：361° SPORTS ららぽーと名古屋みなとアクルス店



所在地：愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号（ららぽーと名古屋みなとアクルス内）



アクセス：地下鉄「港区役所」駅 徒歩2分／地下鉄「東海通」駅 徒歩3分



営業時間：10時00分～20時00分（土日祝 ～21時00分）