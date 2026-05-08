エムティーアイ <9438> [東証Ｐ] が5月8日後場(14:00)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の14.5億～16.5億円→20.6億円に上方修正した。

なお、通期の連結経常利益は従来予想の31億～35億円→34億～38億円に上方修正した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、第2四半期（累計）の売上高が前回発表予想を上回って着地する見込みであることから、上方修正します。一方、営業利益については、ヘルスケア事業において薬局DX向けのシステム開発や『ルナルナみらいサポート』の費用負担等を計画していることから、同予想を据え置きます。経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益については、営業利益の同予想を据え置きますが、第2四半期（累計）の経常利益および親会社株主に帰属する中間純利益が同予想を上回って着地する見込みであることを加味し、上方修正します。