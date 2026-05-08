協立電機 <6874> [東証Ｓ] が5月8日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比0.2％減の28.2億円となり、通期計画の35億円に対する進捗率は5年平均の84.8％を下回る80.6％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.5％増の6.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比16.4％増の13.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.4％→12.7％に上昇した。



株探ニュース