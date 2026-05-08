福留光帆、カッコいい芸人明かし満面の笑み 食事に「行きたい！」
タレントの福留光帆（22）が、7日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0:15）に出演。カッコいいと思う芸人を明かした。
【動画】かわいい！“女子会”でトークを披露する福留光帆
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
福留は恋愛に関するトークを披露し「マジで芸能界って出会いなくないですか？ホンマにないんですけど」と嘆いた。
どのジャンルの人がいいのかを聞かれると「それはアイドルとかですかね」とにやり。続けて「でも芸人さんもめっちゃいきたいです」と語った。「話がおもろい人が好きなので。エバースの佐々木さんとかがカッコいいなと思います」と明かした。
食事に行きたいのかを聞かれると、福留は「行きたい！」と満面の笑顔。ただ、現在はラジオで、福留が水曜、エバースが木曜の番組を担当しているそうで「イベントとかあったら、なんか気まずいじゃないですか」と食事には“壁”を感じている様子を見せた。
「ただ仲良くなりたい芸人さんとかは話しかけられるんです。ご飯行きましょうとか。カッコいいなと思った人には無理なんです」と明かし、「“町田”とは行ったことあるんですけど」と相方の名前を呼び捨てにしながら笑いを誘っていた。
【動画】かわいい！“女子会”でトークを披露する福留光帆
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
福留は恋愛に関するトークを披露し「マジで芸能界って出会いなくないですか？ホンマにないんですけど」と嘆いた。
食事に行きたいのかを聞かれると、福留は「行きたい！」と満面の笑顔。ただ、現在はラジオで、福留が水曜、エバースが木曜の番組を担当しているそうで「イベントとかあったら、なんか気まずいじゃないですか」と食事には“壁”を感じている様子を見せた。
「ただ仲良くなりたい芸人さんとかは話しかけられるんです。ご飯行きましょうとか。カッコいいなと思った人には無理なんです」と明かし、「“町田”とは行ったことあるんですけど」と相方の名前を呼び捨てにしながら笑いを誘っていた。