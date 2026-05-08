日本相撲協会は８日、野見宿禰神社例祭を東京・墨田区の同神社で行われ、八角理事長（元横綱北勝海）、浅香山審判部長（元大関魁皇）、尾上審判部長（元小結浜ノ嶋）らが出席した。

１１日に７０歳を迎え、今場所限りで６５歳の定年から参与としての再雇用５年が終了となる峰崎親方（元幕内三杉磯）は、野見宿禰神社担当としては最後の例祭。「まだやらなきゃいけないことがある。感慨？感じる余裕はない」と意欲を口にした。

当時は理事だった芝田山親方（元横綱大乃国）の相談に応じ、２２年５月から“相撲の神様”を祀る野見宿禰神社の管理を行う。「オレは気持ちから違うから」と掃除を徹底し、神具を入れ替えるなど手入れを行った。参拝者が連日訪れ、年始はにぎわいを見せる神社に生まれ変わった。

芝田山親方は「神様を大切にして、環境を整えてくれた。本場所は盛況が続き、教習生も清掃に訪れている。神様も喜んでいるでしょう」とねぎらった。

夏場所（１０日初日、両国国技館）中は連日訪れ、５月末までは管理を行う予定という峰崎親方。この日は不具合がある設備を発見し、修理への青写真を描いた。「早く直したい。場所中は毎日、５月末までここに来ますよ」と語った。最後の例祭をも振り返らず、前を向く親方の姿があった。