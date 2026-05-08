インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で14度の全日本選手権出場を誇る大庭雅が7日、自身のインスタグラムを更新。「嬉しいお知らせ」を報告すると、ファンから歓喜の声が上がった。

大庭は「嬉しいお知らせ」とし、「【moz FOREST LABEL × 大庭雅】Collaboration」「コラボアイテムが今回も期間限定！数量限定！で発売されることになりました 第一弾がご好評だったとの事でお声がけいただきました 本当に嬉しいです」とつづった。

男女兼用4アイテムでパーカーや長袖Tシャツなどのラインアップ。「完全受注生産で、5月受注開始予定です 届くのは夏頃 発売日にデザインなど発表になりますので楽しみにしていてください」とし、屋外リンクでジャンプを決める動画などを公開すると、ファンから様々な声が上がった。

「第2弾！すごいです。楽しみにしてますー！」

「わーい嬉しいお知らせ！ありがとうございます、どんなデザインか楽しみです」

「わあああすごいです！第二弾も絶対注文します！楽しみにしてます」

「うれしい〜、楽しみにしております」

30歳の大庭は3月22日にインスタグラムで、「今年度をもちまして、競技生活に一区切りを付ける事になりました。これまでのような練習やトレーニングをする時間を確保することが難しくなった為です」と報告していた。

一方、同じ投稿内で「辞めてしまうのは勿体ないと感じています。ですので引退というのは違うかもと思い、でもきっと今までのような構成や技術を維持することは難しいと思いますので、私の中で戦う選手としては一区切りという言葉にさせていただきました」ともつづっている。



（THE ANSWER編集部）