「誕生日の祝い金を渡し、役員のポストを分け合う。韓国道路公社の退職者団体『道城会』が高速道路のサービスエリア（SA）事業に関与し、利権を得ていた事実が監査で明らかになった」。

国土交通部が7日に公開した監査結果だ。今年1月から実施された監査によると、非営利法人の道城会は子会社のH＆DEを高速道路のSA運営事業に参加させていた。配当された収益金の相当部分を会員に誕生日など各種祝い金名目で支給していた。過去10年間の年平均配当金は8億8000万ウォン（約9420万円）にのぼり、このうち約4億ウォンが会員に渡っていた。国土交通部側は「利益分配が厳格に禁止されている非営利法人制度の根本的な趣旨に反する」とし「非課税の恩恵を悪用した脱税が続いていた点も確認した」と発表した。

H＆DEの代表取締役など主要役員4人は道城会の会員で構成されていた。道城会の事務総長が非常勤取締役を兼職しながらSA事業全般にも関与していた。道路公社がSA運営権に関する入札情報を道城会側に流した状況も国土交通部が確認した。

国土交通部はこれに対する是正措置を要求した。随意契約の特恵や入札情報の漏洩疑惑などに対しては捜査を依頼することにした。金潤徳（キム・ユンドク）国土交通部長官は「休憩施設（SA）の運営構造改革作業を迅速かつ徹底的に推進していく」と述べた。今回の監査は、昨年12月に李在明（イ・ジェミョン）大統領が国土交通部の業務報告で「サービスエリアの食事はおいしくもないのになぜこんなに高いのか。調べてみるといくつか段階を経て賃貸料や手数料を取っているのが半分だった」と指摘したことを受けて実施された。

道路公社はこの日、「是正要求に関して措置を講じていて、捜査が依頼された際は積極的に協力する計画」とし「サービスエリア運営の革新のために非常経営チームを稼働し、改善案を用意する」と明らかにした。