農薬不使用夏みかん×フレンチフィナンシェ、先着300名に配布！ mozo ワンダーシティ「NATURAL WONDER LABO」

記事ポイント mozo ワンダーシティ発のオリジナルプロジェクト「NATURAL WONDER LABO」が誕生第1弾は農薬不使用の夏みかんを使ったフレンチフィナンシェ2種セットを無料配布2026年5月23日・24日限定、mozoアプリ会員先着各日300名が対象 mozo ワンダーシティ発のオリジナルプロジェクト「NATURAL WONDER LABO」が誕生第1弾は農薬不使用の夏みかんを使ったフレンチフィナンシェ2種セットを無料配布2026年5月23日・24日限定、mozoアプリ会員先着各日300名が対象

名古屋の大型商業施設・mozo ワンダーシティが、自然素材と環境保全をテーマにした新プロジェクトを立ち上げます。

商業施設が素材選定から製法・ビジュアルまでを内製で手がけるという新しいアプローチで、初夏の味覚を使ったスイーツが生まれています。

2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、愛知県名古屋市のmozo ワンダーシティ1Fステーションコートにて、第1弾の「農薬不使用夏みかんの小さなフィナンシェ」の配布が行われます。

mozo ワンダーシティ「NATURAL WONDER LABO」





開催日：2026年5月23日（土）・24日（日）時間：10:00〜15:00（なくなり次第終了）場所：mozo ワンダーシティ1F ステーションコート（愛知県名古屋市西区二方町40番地）配布数：各日先着300名（合計600名）参加条件：mozoアプリ会員限定・30ポイントと交換引換券配布：当日9:30より専門店1F［C入口］横にて配布

「NATURAL WONDER LABO（ナチュラルワンダーラボ）」は、mozo ワンダーシティが「自然を楽しむ暮らしを、mozoから。」をコンセプトに独自に立ち上げたオリジナルプロジェクトです。

自然素材の魅力を引き出したスイーツや暮らしの道具を、素材の背景・生産地・季節性とともに届けます。

第1弾となる今回は、初夏の果実・農薬不使用（栽培期間中農薬不使用）の夏みかんを使ったフレンチフィナンシェ2種セットが、mozoアプリ会員を対象に各日先着300名へ配布されます。

愛知県豊田市に店舗を構えるパティスリー「レクラ・ド・リール」と連携し、素材選定から製法までを1から開発した本格派の仕上がりです。

ノベルティではなく「一級の作り手と素材による自然スイーツ」を目指した姿勢が、この配布企画に込められています。

プロジェクト誕生の背景





mozo ワンダーシティでは2019年より、社会課題を「体験する」ことをテーマにした独自プログラム「mozo action」を展開してきています。

地域資源の活用・環境課題の可視化・次世代への学びの接続という思想を受け継ぎ、より多くの人が気軽に自然と向き合えるよう生まれたのがNATURAL WONDER LABOです。

素材の選定から製法・ビジュアルに至るまですべてを内製で企画し、商業施設が「自然の豊かさを伝える入口を作る」という新たなアプローチを採用しています。

季節ごとの素材と生産地の物語を丁寧に伝えることで、手に取った人が「自然を感じる」体験を届けるのが、このプロジェクトの核心です。

農薬不使用夏みかんの小さなフィナンシェ 2種の詳細

農薬不使用（栽培期間中農薬不使用）の夏みかんを丁寧にコンフィチュール（砂糖漬け）に加工し、バターの香りが豊かなフィナンシェ生地と合わせた一品です。

表面に夏みかんの皮をトッピングした焼き色のプレーンタイプと、チョコレートコーティングにピスタチオをまぶしたショコラタイプの2種で1セットとなっています。

木目台に2個を重ねて配置した見た目は、初夏らしい明るさと落ち着きを兼ね備えています。

レクラ・ド・リールとの共同開発により、自然にも体にも健康的な製法と美味しさの両立を目指して仕上げられています。

ピスタチオ＆ショコラの組み合わせが、夏みかんのさわやかな酸味と甘みをより引き立てます。

引換券は当日9:30より専門店1F［C入口］横で配布が始まり、配布は10:00スタートで各日先着300名分がなくなり次第終了します。

農薬不使用の夏みかんをコンフィチュールに仕立て、フレンチフィナンシェとして蘇らせた2種セットは、2026年5月23日・24日の2日間のみ、mozoアプリ会員30ポイントとの交換という形で手に入ります。

素材の背景から製法まで内製で作り込んだNATURAL WONDER LABOならではの体験が、愛知県名古屋市のmozo ワンダーシティ1Fステーションコートで待っています。

mozo ワンダーシティ「NATURAL WONDER LABO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 引換券の配布場所と配布開始時間はどこですか。

A. 引換券は当日9:30より、mozo ワンダーシティ専門店1F［C入口］横で配布されます。

フィナンシェの受け取り自体は10:00からステーションコートで行われます。

Q. mozoアプリへの加入は当日でも可能ですか。

A. アプリ会員登録の受付可否や手続き方法は、mozo ワンダーシティ公式サイトのお問い合わせ窓口に案内されています。

Q. NATURAL WONDER LABOの第2弾以降の発売時期はいつですか。

A. 次回以降の発売スケジュールはmozo ワンダーシティ公式サイトおよびアプリで案内されます。

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