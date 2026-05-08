Nao Yoshiokaが、ベトナムのR&Bシンガー My Anhを迎えたニューシングル「Pieces of Me」を5月15日にリリースする。

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本作は、アジアという共通のルーツを持ちながら、それぞれが英語でR&B／ソウルを表現し、グローバルなフィールドを目指してきた2人のコラボレーションによって生まれた、セルフラブをテーマにした一曲。自国に確立された音楽マーケットがある中で、あえて自分の信じるスタイルを貫き続けるという選択の裏側にある孤独や葛藤、表現への強い意志が、初めて言葉を交わした瞬間から共鳴を生んだという。

制作は一部ベトナムのハノイにて行われ、現地でのレコーディングとカルチャー体験を通して楽曲が形作られた。異なる文化背景を持つ2人の感性が溶け合い、ノスタルジックな質感を帯びたミッドテンポのR&Bへと昇華。プロデュースはShukoが担当し、繊細で温度感のあるサウンドが、楽曲の持つ内省的な世界観を静かに支えている。

「Pieces of Me」が描くのは、“自分であることを受け入れるプロセス”だ。散らばった感情や経験のひとつひとつが自分自身の輪郭を形作り、本当の居場所へと導いていく様を表現した、自己受容の瞬間を捉えた作品となっている。

なおNao Yoshiokaは、10月に東京と大阪での公演を含むライブツアー『Nao Yoshioka “self” World Tour』の開催を控えている。

・Nao Yoshioka メッセージ

My Anhと初めてミーティングをしたとき、私たちはまず“どんな想いを共有できるか”を話しました。お互いの共通点から自然に生まれる曲にしたかったんです。私は日本で生まれ育ちながら、英語でR&BやSoulを歌い、海外と日本の間で活動してきました。その中で、自分の居場所に迷いや孤独を感じることもありました。My Anhもまた、ベトナムから世界に向けて活動する中で、同じような感覚を持っていて、すぐに深く共感し合えました。それは音楽に限らず、自分のルーツや環境と、本当にやりたいことや本質との間にあるズレとして、多くの人が感じているものだと思います。でもどんな状況でも、「ただ自分でいること」は心を自由にしてくれる。その感覚を伝えたくて、この曲を書きました。Shukoが手がけた軽やかでアップリフティングなサウンドの中で、My Anhとこの曲を一緒に形にできたことをとても嬉しく思っています。この楽曲が、多くの人にとって自分自身に立ち返るきっかけになれば嬉しいです。

・My Anh メッセージ

Pieces of Meは、私にとって3作目となる海外アーティストとのコラボレーションで、Nao Yoshiokaのこんなにも美しいプロジェクトに参加できたことを心から光栄に思っています。さらに、海外アーティストがベトナムに来て一緒に制作するのはこれが初めてで、私自身にとってもチームにとっても、とても大きな意味のある出来事でした。Naoと実際に話してみて、音楽的にも感情的にもすぐに通じ合えた感覚がありました。音楽の中で自分のアイデンティティを探していく過程で感じてきたことや、その歩みがとても似ていたからだと思います。レコーディングの時間や会話のひとつひとつは、本当に癒しのあるものでした。「自分は一人じゃない」と感じられたこと、それ自体がとても美しいことだと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）