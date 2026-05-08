「スフレの神様」と呼ばれた父の技を受け継ぐ二代目。参宮橋で味わう、30秒でしぼむ儚くもふわとろの一皿

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・参宮橋のスフレ専門店『ル スフレ』です。

奥深い香り、儚くとろける繊細な口どけ！

ぷっくりと膨らんだ姿が愛らしい。スプーンを入れると、湯気とともに香りが立ち上がり、ふわとろり♪わずか30秒でしぼみ始める儚さも相まって、ときめかずにはいられない。

スフレスペシャルヴァニラ1760円

『ル スフレ』スフレスペシャルヴァニラ 1760円 濃厚なカスタード生地に、アングレーズソースと生クリームで作る自家製バニラソースが甘やかに重なり合う

シンプルだがエスプリ漂うスフレは作り手の技の賜物だ。なんたって、シェフの永井琢さんは、“スフレの神様”と評された先代・永井春男氏のご子息。お父様の元で腕を磨き、西麻布から参宮橋へ店を移した今、二代目としてその味を受け継いでいる。

ふわモコなスフレは、20種以上。牛乳や卵黄などから成る生地はそれぞれ配合も異なり、オーダーを受けてから気温や湿度に応じて混ぜ方を変え、たっぷりのメレンゲと合わせて焼く。オーブンで約15分、冒頭のスフレがお目見えする。

上部に穴を空けると、ヴァニラのスフレは甘く豊かな香りが鼻を抜け、うっとり。表面はサクッと香ばしく、中の生地は舌の上でしゅわっと溶けていく。さらに香り高いソースを絡めながら味わえば、もう悶絶！あたたかくて幸せなおいしさに泣けてくる。

『ル スフレ』（右）シェフ 永井琢さん、（左）マダム 永井珠璃さん

シェフ：永井琢さん、マダム：永井珠璃さん「ご提供の瞬間がふわふわのピーク。ぜひ楽しんで」

『ル スフレ』

参宮橋『ル スフレ』

［店名］『ル スフレ』

［住所］東京都渋谷区代々木3-39-15代々木ヴィラージュ1階

［電話］03-6276-7820

［営業時間］11時〜18時（17時半LO）

［休日］火、第1・3月（祝の場合は営業）

［交通］小田急線参宮橋駅東口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、スフレ スペシャルチョコレートの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】サクッしゅわっの生地が旨すぎる 湯気で香りを楽しむスフレ（6枚）