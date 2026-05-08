Mrs. GREEN APPLE、大物タレントと意外な交友関係「SNSで反応したらDMをいただきまして」
【モデルプレス＝2026/05/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが5月8日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。大物タレントとの意外な交友関係を明かした。
【写真】“マブダチ”ミセスのライブを観戦する大物タレント
今回「あさイチ」のプレミアムトークにMrs. GREEN APPLEが生出演した。冒頭のVTRでは、3人の“マブダチ”だという歌手でタレントの研ナオコが登場。ボーカル＆ギターの大森元貴を「もっくん」、キーボードの藤澤涼架を「りょうちゃん」、ギターの若井滉斗を「若井」の愛称で呼ぶと「もっくんは天才。才能の塊」「若井くんは暴れん坊」「りょうちゃんは天使みたいな子」と紹介し、親交の深さをうかがわせた。
研との関係性について聞かれた大森は「マブなんですよ」と笑顔を見せ「研さんがラジオで我々の楽曲の『ケセラセラ』を流してくださって。それを僕がSNSで反応したらDMをいただきましてそこから、連絡先を交換して、ご飯まで行かせていただいて。ライブにも来ていただいて」と交流が始まったきっかけを明かした。
現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「風と町」を手掛け、研が語りを務めていることから、MCの博多華丸は「てっきり僕“朝ドラ”の関係かと思ったら」と驚き。大森は「違うんですよ。もっと全然前から、3年前から」と以前から親交があったことを明かした。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】“マブダチ”ミセスのライブを観戦する大物タレント
◆Mrs. GREEN APPLEと“マブダチ”の大物タレント
今回「あさイチ」のプレミアムトークにMrs. GREEN APPLEが生出演した。冒頭のVTRでは、3人の“マブダチ”だという歌手でタレントの研ナオコが登場。ボーカル＆ギターの大森元貴を「もっくん」、キーボードの藤澤涼架を「りょうちゃん」、ギターの若井滉斗を「若井」の愛称で呼ぶと「もっくんは天才。才能の塊」「若井くんは暴れん坊」「りょうちゃんは天使みたいな子」と紹介し、親交の深さをうかがわせた。
◆Mrs. GREEN APPLE、研ナオコとの意外な交友関係
研との関係性について聞かれた大森は「マブなんですよ」と笑顔を見せ「研さんがラジオで我々の楽曲の『ケセラセラ』を流してくださって。それを僕がSNSで反応したらDMをいただきましてそこから、連絡先を交換して、ご飯まで行かせていただいて。ライブにも来ていただいて」と交流が始まったきっかけを明かした。
現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「風と町」を手掛け、研が語りを務めていることから、MCの博多華丸は「てっきり僕“朝ドラ”の関係かと思ったら」と驚き。大森は「違うんですよ。もっと全然前から、3年前から」と以前から親交があったことを明かした。（modelpress編集部）
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