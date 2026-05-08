◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

８打差５５位から出た小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算１オーバーで暫定１５位に急浮上した。７６だった第１ラウンドから大きくスコアを伸ばし、「アイアンのショットがピンに絡んでくれた。変なライのパットが残らなかったので、スコアが良かった」とにこやかに振り返った。

１０番から出て１１、１７番で伸ばした。折り返して６番パー３ではグリーン右手前からチップインバーディーを奪った。続く７番はスコアを落としたが８番パー３でバウンスバックした。７アイアンを振り抜き、フロントエッジを狙った一打はフォローの風に乗りピン上１０メートルに。高速グリーンでの下りのパットとなったが、これをねじ込み「リズムよくいけた」と柔らかい表情を見せた。

４月には３年ぶりに下部ツアーに出場。「パターがラインに乗るようになった」とグリーン上が好調だと話した。昨年までは練習グリーンでパターマットをしいて練習していたが、今年に入りレールでの練習に変更。「ステップ（下部ツアー）で一緒だった桜井心那が持っていたり、パターがうまい人が持っていて、やってみたら良かった。マネしちゃいました」と笑った。フェース面が真っすぐにならないとレールを転がらず、ショートパットの練習では特に利用していると話した。

昨年１２月には師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司さんが亡くなった。「まだ実感が湧かない。どっかにいるんじゃないかって探しちゃう」と寂しげな表情で話した。最後にあったのは昨年の夏で「デブやな」と言われたのが最後の会話となった。「寂しいけど、うれしいような」とジャンボさんらしい一言を受けたという。体を絞ることはしていないというが、大好きなコーラは節制するようになった。「飲みたい欲がなくなった。今やめられてるのが奇跡」と偉大な師匠の言葉で好物を控え、今季に臨んでいる。

ホールアウト時点では首位と６打差。タフなメジャーセッティングで、残り２日間ならば逆転は十分可能。初優勝のチャンスが訪れているようにも映るが、「ゼロ（イーブンパー）に戻したい」と目標は控えめ。「（第２打が）１４０ヤードも１５０ヤードも変わらない。欲を出し過ぎちゃダメ」と持ち味の飛距離も求めすぎず、フェアウェーキープをカギに挙げた。「ジャンボさんのおかげで、ゴルフがいろいろ分かった。１ミリずつでもいいから近づいていきたい」。最愛の恩師へメジャーの舞台で初優勝をささげる。