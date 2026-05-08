フリーアナウンサー・加藤綾子のモノマネで知られる、お笑いタレントの餅田コシヒカリの「お知らせ」に多くの祝福の声が寄せられている。

餅田は８日に「重大なお知らせ」と題し、「餅田コシヒカリ この度、アパレルブランドを立ち上げます！」と報告。「夢が一つ叶いました…！一年以上前からずっと打ち合わせを重ねて今日やっと発表できます」と喜び、モチュレというブランドを作ったと明かした。

「ｍｏｒｅ ｔｒｕｅ『もっと自分らしく』私にとっておしゃれは自分に少し自信が湧いたり、なんかウキウキしたり、１日を特別にしてくれる存在。おしゃれをしていると”私らしく”いられるような気がするんです」と餅田。新ブランドのモットーは「サイズや年齢にとらわれず、好きなお洋服を着て生きる！」だという。

「トレンド感×大人かわいいアイテムを提案します 皆さんの毎日に、心地よく寄り添うようなブランドにしていきたいです プラスサイズだけではなく、Ｍ．Ｌサイズも展開するのでお友達や大切な人とお揃いで着たりも大歓迎ですっ」とし、「まだまだ始まったばかりですが皆さんの悩みに寄り添いながら、一緒にブランドを成長させて行きたいと思っています。（重要！）夢は…あのランウェイ系のイベントに出ることです（言ってしまった）」と告白。１７日に都内でオフ会を開き、新作アイテムをお披露目するとつづった。

この投稿にはフォロワーから「わー！！おめでとう」「お洋服が可愛すぎて待ち遠しいです」「楽しみにしています！！」「待ってましたーー！！」「ついにですね」などの声が寄せられている。

餅田はインスタグラムのプロフィル欄で「１５２ｃｍ／１００ｋｇ」とサイズを公表している。１月１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、一般男性と結婚したことを告白。「４年半付き合ってる彼がいるんですけど、今日、初めてお伝えするんですけど、結婚しました」といきなり発表。「入籍は去年？」と聞かれると「２年前なんです、実は」と明かした。