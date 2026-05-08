TMG

2024年に20年ぶりに再始動したTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、今秋、新作のリリースとツアーを行うことが決定した。

1988年リリースの1st Album『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo / ex Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（B&Vo / Night Ranger）、マット・ソーラム（Dr / ex Guns N’ Roses）から成るTMGが今回掲げるキーワードは、“SAYONARA”。

今年の活動が最後となる可能性も示唆するキーワードを銘打ち全国を駆け巡る。

ライブ情報

TMG LIVE 2026 “SAYONARA”10月5日（月）東京

Zepp Haneda（TOKYO）10月6日（火）東京

Zepp Haneda（TOKYO）10月9日（金）北海道

Zepp Sapporo10月13日（火）大阪

Zepp Osaka Bayside10月14日（水）大阪

Zepp Osaka Bayside10月17日（土）福岡

Zepp Fukuoka10月20日（火）愛知

Zepp Nagoya10月21日（水）愛知

Zepp Nagoya10月23日（金）東京

東京ガーデンシアターhttps://bz-vermillion.com/tmg/2026/