ソフトバンクが、育成選手の藤原大翔投手と支配下選手登録を締結したことを８日、発表した。背番号は「２２」に決定。みずほペイペイドームで会見に臨んだ最速１５６キロ右腕は「最初はびっくりしたんですけど、うれしい気持ちが一番強いです。ホークスのエースになれるように頑張りたい」と引き締まった表情で話した。

２３年に飯塚（福岡）から育成ドラフト６位で指名を受け、入団した。支配下登録の知らせを聞いたのは、７日の昼食後。斉藤和巳２軍監督、奥村政稔２軍投手コーチや家族にすぐ伝えたといい、「入団が決まった時から３年目が勝負というのは分かっていた。順調にくることができてうれしい」と笑顔で話した。

現在のチーム状況は、開幕ローテに入っていたスチュワート・ジュニア投手、徐若熙（シュー・ルオシー）投手、大関友久投手が出場選手登録抹消。１０日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）に先発予定の前田悠伍投手を含めて現在先発ローテは４人となっており、小久保監督も「ローテを新しくつくり直す段階」と話している。即１軍デビューも期待される中「楽しみな気持ちが強い。自分の長所は直球で押していく投球。変わらずにやっていきたい」と強気で話した。

２６年の支配下昇格は大竹に続く２人目で、支配下登録選手は６５人となった。