ハッピーセット「ちいかわ」5．15登場！ 発売初日は“購入券”が必要に
「マクドナルド」は、5月15日（金）から、ハッピーセット「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】モモンガや古本屋もマッククルーの姿に！ ハッピーセット「ちいかわ」全8種詳細
■ハッピーセット「ちいかわ」
今回登場するハッピーセット「ちいかわ」は、マクドナルドのマネージャーやクルーになったちいかわたちの3Dフィギュアのおもちゃが登場。
ラインナップは全8種。5月15日(金)からの第1弾はちいかわ、ハチワレ、くりまんじゅう、ラッコが、5月29日（金）からの第2弾にはうさぎ、モモンガ、古本屋、シーサーが展開される。
フィギュアはいずれもペンシルトッパーとして使用することが可能。ちいかわたちが着ている制服のデザインの違いに注目し、仕事の内容を考えて遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する社会性が育まれるほか、複数のキャラクターを集めて自分なりに動かしたりすることで、ストーリーを生み出す想像力が養われるという。
なお、第1弾発売日の5月15日（金）と第2弾発売日の5月29日（金）の2日間は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種を用意。
お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど“形を変える”遊びを通して、図形や空間の認識や物語を考えて遊ぶ社会性を高めることがかなう。
■「ほんのハッピーセット」第3弾も
また同日からは、「ほんのハッピーセット」第3弾も新登場。人気絵本『スイミー』の印象的なシーンを再現できるシールブックと、空や道路、線路、海などで活躍する“運ぶ乗り物”を集めたミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が並ぶ。
ちなみに、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」はクイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームも付いてくる。
なお、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、「スイミー」、「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、宅配サービスを除き通常通りの販売方法で提供される。
【写真】モモンガや古本屋もマッククルーの姿に！ ハッピーセット「ちいかわ」全8種詳細
■ハッピーセット「ちいかわ」
今回登場するハッピーセット「ちいかわ」は、マクドナルドのマネージャーやクルーになったちいかわたちの3Dフィギュアのおもちゃが登場。
ラインナップは全8種。5月15日(金)からの第1弾はちいかわ、ハチワレ、くりまんじゅう、ラッコが、5月29日（金）からの第2弾にはうさぎ、モモンガ、古本屋、シーサーが展開される。
なお、第1弾発売日の5月15日（金）と第2弾発売日の5月29日（金）の2日間は、「マクドナルド」公式アプリで配布される「購入券」を持っている利用者のみが購入可能。1人4個までの個数制限付きで、販売は店頭、モバイルオーダー、ドライブスルーのみとなる。
その他の期間は「購入券」の提示は不要となるが、1グループ1会計4個まで。店頭、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみで販売となる。
詳しい詳細は「マクドナルド」公式ホームページ内のキャンペーンサイトで公開中だ。
■ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」
一方のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種を用意。
お店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど“形を変える”遊びを通して、図形や空間の認識や物語を考えて遊ぶ社会性を高めることがかなう。
■「ほんのハッピーセット」第3弾も
また同日からは、「ほんのハッピーセット」第3弾も新登場。人気絵本『スイミー』の印象的なシーンを再現できるシールブックと、空や道路、線路、海などで活躍する“運ぶ乗り物”を集めたミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」が並ぶ。
ちなみに、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」はクイズも楽しめるほか、スマホで楽しめるデジタルゲームも付いてくる。
なお、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、「スイミー」、「小学館の図鑑NEO 運ぶ乗りもの」は、宅配サービスを除き通常通りの販売方法で提供される。