谷田侑里香が17位発進 伊藤二花53位、長野未祈は出遅れ/エプソン・ツアー
＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン 初日◇8日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香
27歳の谷田侑里香は6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の4アンダー・17位タイで滑り出した。伊藤二花は1アンダー・53位タイ。長野未祈は3オーバー・121位タイと出遅れた。8アンダー・単独首位にカーラ・ベルナート・エスキューダー（スペイン）。7アンダー・2位タイにはマリエル・ガルディアーノ（米国）ら3人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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