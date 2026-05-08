¡ÚCANDY TUNE¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÃ¦¤®µî¤Ã¤¿1st¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©¤à¤â¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¥«¥é¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCANDY TUNE¡Ê¶Í¸¶Èþ·î¤µ¤ó¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¤µ¤ó¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢Æî¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¡¢µÜÌîÀÅ¤µ¤ó¡¢Â¼ÀîÈì°É¤µ¤ó¡Ë¤¬¡ØCANDY TUNE 3rd Anniversary¼Ì¿¿½¸ SUGAR AND HUES¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚCANDY TUNE¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÃ¦¤®µî¤Ã¤¿1st¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©¤à¤â¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¥«¥é¡¼ÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·
¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSUGAR AND HUES¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤Ïà¡ÖHUES¡×¤¬¿§ºÌ¤È¤«¡¢¿§¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÃ¦¤®µî¤Ã¤Æ¤Á¤¬¤¦¿§¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢CANDY TUNE¤Î¿·¤¿¤Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¡©µ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤ÏàÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿§¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¿§¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïà¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢Ã´Åö¥«¥é¡¼¤ÎÂ³Åê¤òº©´ê¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¼Ì¿¿½¸Á°¤Ë°ì²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï±äÄ¹¥³¡¼¥É¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Î¤´ÈÓ¤Ë´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¿Ô¤¯¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¿¥¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¡¢ÇúÈ¯¤´¤È¤â¤Ê¤¯¼Ì¿¿½¸¤ò»£¤ì¤¿á¤ÈÈ®Ñï¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7¿Í¤ÇÁª¤ó¤À¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î°ìËç¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤ÏàÇú²»¤ÇÍÎ³Ú¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤½ê¤ÇÇúÍÙ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´éá¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Ïà»ä¤¿¤Á¤Þ¤À¡¢³¤³°¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³¤³°¤Ç¡¢³¤³°¤Î¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÌÀÂçÁ°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿À»ö,
µþ²¦Àþ,
»ûÅÄ²°,
¥Û¥Æ¥ë,
Ê©ÃÅ