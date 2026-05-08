

Kitchen Base Lei／日替わりプレート

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は、疲れを吹き飛ばし元気がでるスタミナグルメです。香川から、ボリューム満点のランチを紹介します。

高松市檀紙町の「Kitchen Base Lei」です。

こちらの名物は、店主こーちゃん特製のカレー。牛スジに牛バラ、野菜に果物を3日間煮込んだコクが深すぎる欧風カレーです。

そして味はもちろん、その食べ方も人気の一つなんです。

（Kitchen Base Lei／岩見志都香さん）

「他店と違うところは、食べ放題と盛り放題があります」

レイのカレーは、おなかいっぱいになるまでお代わりができる食べ放題（1980円）と、勝負は一度きり、好きな量をお皿にのせる盛り放題（1350円）の2種類から選べます。

さらに、目玉焼きやチーズなど選べるトッピングが一つ無料。至れり尽くせりです。

さて、続いては最近始まった新たな試みです。その名も……

（Kitchen Base Lei／岩見孝一さん）

「スーパースタミナトッピング。結構食べられるお客さんも増えてきたので、唐揚げとエビフライ、あとハンバーグも追加することができます」

ということで、日替わりランチ（1680円）に唐揚げ（1個200円）と特大のエビフライ（1個400円）をスタミナトッピング。

ランチ限定で、どのメニューにも唐揚げ、エビフライ、ハンバーグをトッピングできるように。それが「スーパースタミナトッピング」です。

（Kitchen Base Lei／岩見孝一さん）

「一番大きいエビフライを仕入れて、それを使っています。タルタルソースもしば漬けが入っていて、日替わりではないんですが、無くなったらいぶりがっこを使ってみたりとか、いろんなバージョンがあるので、その時のお楽しみという感じで」

唐揚げにエビフライとボリュームアップしたランチで、パワーチャージをしませんか？

（2026年5月8日放送「News Park KSB」より）