「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが８日、米エンターテインメント業界を支える団体「Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｆｕｎｄ」が定める最高栄誉の賞「Ｍｅｄａｌ ｏｆ Ｈｏｎｏｒ」を日本人アーティストとして初めて受賞することを発表した。

エンターテインメント業界に多大な貢献を果たした人をたたえる賞。１９１０年に設立され、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなどにも贈られた。

今回、ＹＯＳＨＩＫＩは作曲家、ピアニスト、ロックドラマーとしての実績が評価され、受賞が決定。さらに、長年にわたる災害支援やメンタルヘルス支援、緊急支援などの慈善活動も理由の一つに挙げられた。

受賞決定に際しＹＯＳＨＩＫＩは「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います」とコメント。「音楽には、人々を癒し、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思います」とした。

授賞式は現地時間の６月１日に米ニューヨークで行われる。ＹＯＳＨＩＫＩは当日、パフォーマンスも披露する予定だ。