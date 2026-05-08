ROIROM本多大夢、生放送で実家の“家業”明かす 共演者「えーっ」と驚き
アイドルデュオ・ROIROM（本多大夢・浜川路己）が、8日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。本多が実家の“家業”を明かした。（以下、ネタバレあり）
【写真】ROIROM・本多大夢、テレビの前で初飲酒
番組終盤、大きな肉の塊から300グラムぴったりを目指して切り分ける「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦した本多。MCのハライチ・澤部佑に「自信はどうですか？」と振られると、本多は手袋をはめながら「実は、実家が“キッチンカー”をやってまして…」と告白。共演者から「えーっ」と驚きの声が上がった。
本多は続けて「和牛のキッチンカーやってるんです。なのでなんとなく、これくらいかなというのは予想はできます」と自信を見せ、「（食べる分には）450グラムくらい食べるんですけど…」と告白した。これを受けて、澤部が「実家“キッチンカー”…実家“キッチンカー”」と連呼するなか、牛肉に包丁を入れた。
1度切った後、微調整で牛肉を足した本多。計量では見事「302グラム」となり、プラスマイナス10グラムの範囲内に。見事成功し、カットした牛肉を持ち帰った。
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。
【写真】ROIROM・本多大夢、テレビの前で初飲酒
番組終盤、大きな肉の塊から300グラムぴったりを目指して切り分ける「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦した本多。MCのハライチ・澤部佑に「自信はどうですか？」と振られると、本多は手袋をはめながら「実は、実家が“キッチンカー”をやってまして…」と告白。共演者から「えーっ」と驚きの声が上がった。
1度切った後、微調整で牛肉を足した本多。計量では見事「302グラム」となり、プラスマイナス10グラムの範囲内に。見事成功し、カットした牛肉を持ち帰った。
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。