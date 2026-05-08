「生きるのがつまらなくなった」深夜の路上で見知らぬ女子高生を殺害した20代男「偶然見かけ、衝動に駆られて…」【韓国】

韓国で面識のない女子高生を凶器で殺害した20代の男が拘束審査に出廷した。

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光州（クァンジュ）地裁は5月7日午前、殺人および殺人未遂などの容疑で逮捕された20代の男に対し、拘束前被疑者尋問（令状実質審査）を行った。

この日、マスク姿で裁判所に出廷した男は警察の護送車から降りると、「容疑を認めるか」「遺族に言いたいことはあるか」といった報道陣の質問に「申し訳ありません。償いきれない罪を犯してしまい、本当に申し訳なく思っています」と答えた。

続いて「なぜ女子高生を襲ったのか」という質問には、「女子高生だと知って殺害したわけではない。計画的ではなかった」として計画的犯行を否定した。

男は今月5日午前0時11分ごろ、光州広域市広山区月桂洞（クァンサング・ウォルゲドン）の路上で、帰宅途中だった女子高生のA氏を凶器で刺して殺害した疑いがもたれている。

また、犯行を目撃して制止に入った男子高生のB氏にも凶器を振り回し、負傷させた疑いもある。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男は警察の調べに対し、「生きるのがつまらなくなり、“極端な選択”を考えていた中で犯行を決意した。偶然見かけた女子高生を見て衝動に駆られ、犯行に及んだ」という趣旨の供述をした。

警察は今後、男の身元情報公開の可否について審議する予定だ。また、男に対してサイコパス（反社会性パーソナリティ障害）診断テストも実施する計画である。

（記事提供＝時事ジャーナル）